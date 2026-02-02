България иска Розовата долина да влезе в списъка за културно наследство на ЮНЕСКО
©
Инициативата е на Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика", Министерството на земеделието и храните и Община Казанлък.
Целта е вписването да съхрани традициите, свързани с производството на маслодайна роза, както и всички богатства на региона по отношение на културата и историята.
Започва и подготовка за регистрацията на региона в системите за селскостопанско наследство с глобално значение на Организацията за прехрана и земеделие (ФАО).
"Искаме да обхванем и да разширим защитата на традициите, не само на самия продукт, но и на всички засегнати - производители, читалища, младото поколение", заяви Гергана Андреева от асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика".
"Смятам, че всяко обединение, което цели представяне и популяризиране на възможностите на региона и на наследството, уникално за всеки регион, е изключително важно", каза пред Bulgaria ON AIR съветникът на министъра на туризма Амелия Гешева.
Още от категорията
/
Иван Хиновски: Диференциално тарифиране е мярка, която стимулира прилагането на енергийна ефективност
15:05
Финансов анализатор: Еврото няма да ни спаси от търговците, които не издават касов бон. Българите държат колосални суми в банките
10:50
Ограничено е движението по пътища и проходи в страната, вече над 1200 снегопочистващи машини са на терен
10:08
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
Журналист: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противоречие със собствените си твърдения
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.