ЗАРЕЖДАНЕ...
България изпълнява препоръките за правата на хората с увреждания на Комитета на ООН
© / iStock/Getty Images
Постигнатите резултати показват, че всички национални политики, свързани с прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, са основани на спазването на правата на човека и международните договори, по които България е страна. Чрез своята политика страната ни продължава усилията си за постигане на една от главните цели на Конвенцията - да насърчава укрепването на приобщаващата среда за хората с увреждания по начин, който им позволява да бъдат независими и
активно да се включват в обществения, политически и икономически живот на обществото.
Документът представя напредъка в изпълнението на препоръките, постигнат от всички ангажирани институции и организации.
Още по темата
/
Отпуснаха голяма сума за модернизация на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка"
16.09
Желязков: Правителството с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм
16.09
Росен Желязков: Отнасяме се сериозно към вота на недоверие и не подценяваме нито един аргумент
14.09
Жечо Станков: Наш основен приоритет е да осигурим стабилни доставки и предвидими цени на енергията за гражданите и за бизнеса
12.09
Още от категорията
/
Държавата ще премести покъщината и ще плаща част от наема на българи, готови да се върнат да работят и живеят в родината
15:45
Собственик на агенция: Има някаква несигурност, не знаем какво ще се случи с цените на недвижимите имоти
15:03
Имотен брокер: Най-вероятно през 2026 г. купувачите ще могат да сключат по-добра сделка, отколкото в момента
15:01
Startup Crossroads - конференцията, която ще позиционира България на Балканите като хъб за развитие на стартъп компании
14:30
ВМЗ-Сопот: Това не е истина! В момента брутната заплата при нас е 2430 лв. плюс 200 лв. ваучери
14:26
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
11:52
От Изпълнителната агенция по лекарствата успокоиха: Аптеките ще разполагат с около 175 000 противогрипни ваксини
11:33
Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека
11:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.