публикува повече от три милиона страници от досиетата на осъдения престъпник Джефри Епстийн. Сред редиците американски политици и известни личност се появи и името на България. Страната ни е спомената в имейли, коментиращи външната ни политика, споменава се и при пътувания до други страни от Европа и момичета от Източна Европа. Името на България е замесено с пътуване на сътрудничката на Епстийн Даниел Сиад до София. Основни действащи лица са "принцесата" и сътрудничката на Епстийн:
"Здравей, Джефри, току-що се върнах от София, България. Прекарах чудесно, установих отлични контакти с агенция, която би искала да работи с мен и ще я представлявам в Европа и останалата част от континента на модата. Това беше добра сделка. Ето името на агенцията, кажи ми какво
мислиш.
Ще видя с Жан Люк кои от тях би искал да изпрати в Ню Йорк, всъщност всички мечтаят да отидат в САЩ.
С най-добри пожелания,
Даниел
На 10 април 2010 г. в 13:28 ч. Джефри Епстийн отговаря:
Не си ми показал никого оттогава.
Здравей, Джефри!!! Как си? Как мина пътуването ти? Искам само да кажа, че работя по няколко нови кандидати, това е само един от тях, все още нямам снимки на другите... Утре заминавам за Сан Диего и Лос Анджелис до неделя, за да посетя брат си и да се срещна с някои нови хора в Лос Анджелис, които приятелката ми от моделската агенция познава там. Вчера говорих с нея, току-що е разбрала, че трябва да замине за България по програма за обмен от университета си
до 11 ноември.
Здравей, Джефри, тук съм с принцесата, тя ме покани да дойда с нея, за да се срещнем с правителствени служители. Луиза, все още не съм й се обадила, но ще го направя.
С най-добри пожелания,
Даниел
На 22 октомври 2012 г., в 13:24, Джефри Епщайн
чул ли си нещо от Луиза?
България, модна агенция и политика: Страната ни се появи в досиетата на Епстийн
