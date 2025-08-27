ЗАРЕЖДАНЕ...
България начело по загуби на вода в целия ЕС
©
Повече от 263 000 души в стотици градове и села разпръснати в 86 общини в цялата страна страда от безводие. Причините за това са най-различни, но най-сериозен е в Плевенско.
Там засегнати са над 101 000 души. Данните на ВиК операторите в страната показват картината в различните райони.
Сериозни са проблемите за абонатите на ВиК дружеството в Благоевград. Там с нарушено водоподаване са около 22 000 души. В Търговище и Сливен - съответно около 19 000.
Именно Търговище е сред "лидерите“ в негативната статистика, защото там е най-големият брой на засегнати населени места - общо 68.
"Колко време отнема изграждането на един язовир е въпрос на сложна експертна оценка, която се прави от екип от хидроинженери. Участват и еколози, защото е нужна оценка за въздействието върху околната среда. В най-добрия случай това вероятно отнема от 3 до 5 години“, обясни пред бТВ доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова, ръководител катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води" на Хидротехнически факултет в УАСГ.
Нов язовир със старата водопреносна мрежа – какъв резултат ще даде?
"Резултатът ще е много инвестиции и вероятно повишена цена на водата. Когато се предвиждат мерки, те трябва да са успоредни – от една страна, намиране на водоизточник с подходящо количество и качество на водата. И от друга – ефективно използване на водата и ефективно функциониране на водоснабдителната мрежа“, обясни още доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова.
По думите ѝ когато се говори за загуба на вода, трябва да се има предвид, че има две категории загуби.
"Едните са загуби от реални течове и другите са търговските загуби, които се дължат на кражба на вода, на неверни отчети на водомерите. При нас се отчитат общите загуби на водата – сумата от физическите загуби и загубите във водомерите“, поясни инженерът.
Тя показа къде стои България по загуби на вода в процент спрямо много европейски страни:
"Начело сме в черната редица с максимален брой загуби – 60%. Загубите средно в ЕС са маркирани с жълто – те са около 30-40%“, поясни тя.
Към днешна дата средните загуби на вода в България са около 60%. За някои ВиК оператори достига 80%, заяви Бойкинова.
"Когато говорим за загуби на вода, всеки хвърля камъни по ВиК оператора. Истината е, че нашите водоснабдителни мрежи са изключително стари. Основната част от тях са строени през 60-те и 70-те години - това е една изключително амортизирала структура“, обясни доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова.
"Проблемът е, че у нас много дълги години тревожно се подценяваха проблемите със състоянието на водоизточниците като водно количество и качество, както и с експлоатацията на водоснабдителната мрежа. Този проблем е от десетки години и изисква ежедневна работа“, посочи тя.
Още по темата
/
Нинова: Хора, лъжат ви, докато ви крадат! Вода има, но тя изтича и се влива в джобовете на властници и приближени
25.08
Бившият министър Сандов: Щетите върху стопанските и обществените системи в България ще са големи
21.08
Корнелия Нинова за водната криза: Предложението на ДПС-НН за Национален борд по водите е поредната глупост
19.08
Зам.-председателят на ВМРО: Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата
15.08
Още от категорията
/
Експерт: Спекулативното говорене за трудности при изтегляне на кредити след влизането в еврозоната доведе до бум на пазара на недвижими имоти
11:26
Статистиката отбелязва: 7% ръст при пътниците, предпочели автобусния транспорт и 2% спад при железопътния
26.08
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
26.08
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
26.08
От "Четири лапи" съобщиха за рискови тенденции в обявите за продажба на кучета в социалните мрежи и как те да бъдат разпознати
26.08
Вълчев иска учебният ден да започва по-късно. Забраната за телефони в клас влиза в сила през ноември
26.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Първи и Вечни
преди 1 ч. и 41 мин.
И нека познаем. Със сигурност сме Номер 1 по численост на ВиК администрация - една от най-долните и корумпирани пасмини във всяка община, с безброй зам-директори, директори на водопади и други.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.