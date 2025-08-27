Повече от четвърт милион българи са с нарушено водоподаване. Проблемът с водата е в една-трета от всички общини в цялата страна, показват данните на регионалното министерство.Повече от 263 000 души в стотици градове и села разпръснати в 86 общини в цялата страна страда от безводие. Причините за това са най-различни, но най-сериозен е в Плевенско.Там засегнати са над 101 000 души. Данните на ВиК операторите в страната показват картината в различните райони.Сериозни са проблемите за абонатите на ВиК дружеството в Благоевград. Там с нарушено водоподаване са около 22 000 души. В Търговище и Сливен - съответно около 19 000.Именно Търговище е сред "лидерите“ в негативната статистика, защото там е най-големият брой на засегнати населени места - общо 68."Колко време отнема изграждането на един язовир е въпрос на сложна експертна оценка, която се прави от екип от хидроинженери. Участват и еколози, защото е нужна оценка за въздействието върху околната среда. В най-добрия случай това вероятно отнема от 3 до 5 години“, обясни пред бТВ доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова, ръководител катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води" на Хидротехнически факултет в УАСГ."Резултатът ще е много инвестиции и вероятно повишена цена на водата. Когато се предвиждат мерки, те трябва да са успоредни – от една страна, намиране на водоизточник с подходящо количество и качество на водата. И от друга – ефективно използване на водата и ефективно функциониране на водоснабдителната мрежа“, обясни още доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова.По думите ѝ когато се говори за загуба на вода, трябва да се има предвид, че има две категории загуби."Едните са загуби от реални течове и другите са търговските загуби, които се дължат на кражба на вода, на неверни отчети на водомерите. При нас се отчитат общите загуби на водата – сумата от физическите загуби и загубите във водомерите“, поясни инженерът.Тя показа къде стои България по загуби на вода в процент спрямо много европейски страни:"Начело сме в черната редица с максимален брой загуби – 60%. Загубите средно в ЕС са маркирани с жълто – те са около 30-40%“, поясни тя.Към днешна дата средните загуби на вода в България са около 60%. За някои ВиК оператори достига 80%, заяви Бойкинова."Когато говорим за загуби на вода, всеки хвърля камъни по ВиК оператора. Истината е, че нашите водоснабдителни мрежи са изключително стари. Основната част от тях са строени през 60-те и 70-те години - това е една изключително амортизирала структура“, обясни доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова."Проблемът е, че у нас много дълги години тревожно се подценяваха проблемите със състоянието на водоизточниците като водно количество и качество, както и с експлоатацията на водоснабдителната мрежа. Този проблем е от десетки години и изисква ежедневна работа“, посочи тя.