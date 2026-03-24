България е сред държавите членки на Европейския съюз с относително нисък праг за плащания в брой при бизнес транзакции, което на практика създава затруднения за компании, предприемачи и потребители. На фона на предстоящото въвеждане на нов европейски регламент за борба с изпирането на пари, страната може да преразгледа действащите си ограничения и да ги доближи до общоевропейските стандарти, се посочва в анализ на Фискалния съвет.

Съгласно Регламент (ЕС) 2024/1624, който се очаква да започне да се прилага от 2027 г., ще бъде въведен хармонизиран максимален лимит от 10 000 евро за бизнес плащания в брой в целия Европейски съюз. Въпреки това държавите членки ще имат право да запазят по-строги национални ограничения.

В момента България прилага праг от 5 000 евро за плащания в брой при сделки между фирми. На този фон по-ниският лимит спрямо бъдещия европейски стандарт може да постави българските компании в по-неблагоприятна позиция спрямо конкурентите им в други държави от ЕС, където ограниченията са по-високи или липсват.

Европейският регламент цели да съчетае по-строг контрол върху финансовите потоци с по-голяма предвидимост за бизнеса. Въвеждането на единен таван ще улесни трансграничната търговия, ще намали административната тежест и ще създаде по-ясна рамка за компаниите, опериращи на вътрешния пазар.

Докато бизнес плащанията подлежат на ограничения, плащанията между физически лица не се ограничават, което запазва възможността за свободно използване на кеш в ежедневието. Според експерти това показва стремеж за баланс между финансов контрол и запазване на нормалната икономическа активност.

Повишаването на националния праг до нивата, предвидени в европейския регламент, би могло да намали нуждата от разделяне на плащания и използване на алтернативни финансови инструменти, което в момента води до допълнителни разходи и административни затруднения за бизнеса. Това би било особено полезно за малките и стартиращите компании, които търсят по-гъвкави условия за развитие.

В Европейския съюз съществуват различни национални режими за лимити на плащанията в брой - от държави без ограничение до такива с по-строги правила като Франция и Гърция, което прави предстоящата хармонизация важна стъпка към уеднаквяване на практиките в рамките на Съюза. 

Държава - Лимит за плащания в брой

· Австрия – Без лимит

· Белгия – 3 000 €

· България – 5 000 €

· Хърватия – 10 000 €

· Кипър – Без лимит

· Чехия – 10 500 €

· Дания – Без лимит

· Естония – Без лимит

· Финландия – Без лимит

· Франция – 1 000 € (резиденти) / 15 000 € (нерезиденти)

· Германия – Без лимит

· Гърция – 500 €

· Унгария – Без лимит

· Ирландия – Без лимит

· Италия – 5 000 €

· Латвия – 7 200 €

· Литва – 5 000 €

· Люксембург – Без лимит

· Малта – Без лимит

· Нидерландия – Без лимит

· Полша – 3 267 €

· Португалия – 3 000 €

· Румъния – 1 000 € на ден

· Словакия – 5 000 €

· Словения – 5 000 €

· Испания – 10 000 €

· Швеция – Без лимит