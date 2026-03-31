Надежда Нейнски взе участие в неформална среща на външните министри на държавите-членки на Европейския съюз, проведена с участието на украинското ръководство.
В рамките на форума беше потвърдена последователната подкрепа на България за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна, както и ангажиментът към постигането на справедлив и траен мир. Министър Нейнски подчерта значението на международната отчетност за нарушенията на международното право като ключов елемент от всеки устойчив мирен процес.
В хода на дискусиите първите дипломати на ЕС откроиха необходимостта от продължаване на международната подкрепа за устойчивостта и възстановяването на Украйна, с акцент върху реинтеграцията на ветераните като ключов елемент за следвоенното възстановяване. България подчерта и нуждата от запазване на фокуса върху Украйна в контекста на текущите глобални предизвикателства и потвърди готовността си да продължи да допринася. Включително и в контекста на усилията на ЕС и НАТО за подкрепа на страната, съобщи МВнР.
България подтвърди последователната си подкрепа за Украйна
©
Още по темата
/
България и Украйна обсъдиха съвместни проекти за развитие на енергийния, отбранителния и транспортния сектор в Европа
30.03
Още от категорията
/
Шулева: В голяма тревога съм от това извънредно заседание на парламента, вече имаме доста негативен опит в предизборното наддаване
19:34
Румен Радев: Ще запомним Боби Михайлов преди всичко като един от ярките участници в "Пеневата чета"
18:48
Анастасов изискал отчет от служебните министри за кореспонденцията им с Мирчев, Божанов и Василев
15:23
Рая Назарян: Няма човек, който да остане равнодушен към събитията, които са се разиграли в Буча
14:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.