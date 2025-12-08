Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Република Турция в България Мехмет Уянък.
Срещата бе инициирана още в петък от българска страна във връзка с инцидента с танкера "Кайрос", който пусна котва край Ахтопол и необходимостта от пълно и навременно изясняване на всички обстоятелства по случая.
Министър Георгиев поиска информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като подчерта очакването на българските институции за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.
Министър Караджов представи детайлна информация за движението на влекача TIMUR BEY от турски до български териториални води, както и точните координати от които започва буксирането на танкера "Кайрос".
Данните ясно сочат движение към българския бряг, навлизане в българските териториални води и изоставяне на танкера на 6 мили от бреговата ивица.
В рамките на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с регионалната сигурност в Черно море. Министър Георгиев подчерта значението на региона като стратегически елемент от сигурността на Европа и трансатлантическата общност, особено в контекста на продължаващата руска агресия срещу Украйна.
Той акцентира върху необходимостта от засилена координация в рамките на НАТО, подобрена ситуационна осведоменост и ефективни мерки срещу хибридните заплахи.
Министерството на външните работи ще продължи да следи отблизо развитието на ситуацията и да поддържа активна координация с компетентните институции и съюзниците.
България поиска разяснение от Турция за навлизането на танкера "Кайрос" в български води
©
Още по темата
/
Рибар за танкера "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
14:05
МО: Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
07.12
Един от моряците на заседналия танкер: Навън е много студено. Храната е развалена. Животът ни вече е застрашен
06.12
Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да бъде евакуиран, разполагат с храна и вода за няколко дни
06.12
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол
06.12
Още от категорията
/
Борислав Гуцанов: Всички уязвими групи в обществото са защитени през бюджета ДОО за 2026 година
15:16
Томислав Дончев за корекциите в Бюджет 2026: Статистиката показва, че вторият опит е по-успешен от първия
11:51
Премиерът Желязков: Оттегленият бюджет беше възможен за мнозинството, настоящият проект е възможен за социалните партньори
11:44
Илияна Йотова за Бюджет 2026: Можеше да има съвсем различно отношение към българското общество
11:02
"ДПС - Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората
09:40
Вежди Рашидов: Няма как да се бъркам на Росен Желязков, защото това е премиерът, той е началникът
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.