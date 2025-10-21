ЗАРЕЖДАНЕ...
България с голям напредък за членството й в ОИСР
©
Важен акцент за страната ни беше представянето и обсъждането на доклада "Икономически преглед на България за 2025 г.“ В него са прави оценка за състоянието на икономиката, финансовата система и прилаганите политики в различни сфери, с което се доказва, че държавата се придържа към общите принципи на Организацията. Документът е от ключово значение за процеса на присъединяване на България към ОИСР, тъй като отчита постигнатия напредък, отразените препоръки и планираните приоритети в икономическото развитие на страната. Прегледът в този Комитет е сериозна стъпка към амбицията на България за пълноправно членство в ОИСР и отразява положителната посока на устойчивото развитие на икономиката. Такива прегледи се извършват на всеки 2 години.
В състава на делегацията са включени представители на Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието и Националния осигурителен институт.
Още по темата
/
Манол Генов: Приоритет за нас остава осигуряването на амбициозен, същевременно прагматичен и реалистичен подход във вътрешноевропейски контекст
18:25
Министър Вълчев: По време на COVID пандемия започнахме изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост, днес виждаме резултатите
16.10
Премиерът Желязков обяви изграждането на 2200 STEM центъра в страната на стойност над половин милиард лева
16.10
Вълчев: От следващите десетилетия ще зависи дали ще имаме достатъчно учени, на които да разчитаме за нашето развитие
14.10
Регионалният министър: От утре товаримостта на камионите ще бъде контролирана от асфалтовите сензори
14.10
Още от категорията
/
ДПС-Ново начало изпраща писма до КЗК и КЗП: Очаква информация за взетите мерките срещу спекулата на цените
20:55
Социолозите измериха, че общественото напрежение у нас влиза във фаза "трудно контролирани рискове"
19:41
Зам.-градският прокурор на София: Нападението над Иво Илиев е свързано с работата му, не ми прилича на скарване за паркомясто
19:39
Данни на НСИ: 3,7 млн. българи работят, за да захранват пенсионната система, в която са над 1,7 млн. души
16:12
Управляващите дадоха 300 хил. лева за назначаването на нови служители в Министерството на енергетиката
15:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.