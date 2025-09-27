България ще атакува утре световната титла във волейбола при мъжете срещу тима на Италия.Сблъсъкът във Филипините е от 13:30 часа българско време.Финалът е първи за "лъвовете" през 21-и век и общо втори в историята на родния волейбол при мъжете на планетарни шампионати.Италия е актуалният световен шампион. "Скуадра адзура" има цели 4 световни титли, а при успех утре, то те ще добавят рекорден пети трофей. Те са държавата с най-много златни медали (СССР имат 6, но вече не съществуват като държава) от мондиали при мъжете.Това ще бъде двубой номер 27 между тези страни през 21-и век в официални срещи!За момента България има 10 успеха срещу 17 за Италия.Повечето победи за балканската държава са постигнати по времето на, чиито синовев момента са във вихъра си на този Мондиал!Интересното е, че Италия и България са се срещали само веднъж на световно първенство през последните поне 25 години!Това е в груповата фаза на Мондиал 2006 като тогаваи компания печелят с 3:2 срещу силния тим на Италия, в който личат имената на двама българи -Тази победа окрилява нашите тогава да продължат силната игра и във втората фаза, надделявайки последователно над Куба (3:0), Германия (3:1) и Франция (след обрат от 0:2 на 3:2), за да стигнат накрая до отличие - бронз след успех над Събрия и Черна гора с 3:1. Този медал бе единствен до днес през този век за волейбола ни при мъжете от световни първенства!В последните години обаче Италия засили много представянето си, а България бележеше отстъп до днес когато тимът, воден от, е най-младият на Мондиал 2025 и респективно най-талантлив, стигнал до финала след 6 победи от 6 срещи!Италия спечели последните 9 битки с България, включително и в тазгодишното издание на Волейболната лига на нациите с 1:3.Време ли е за край на тази черна серия, предстои да разберем!