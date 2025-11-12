Министерският съвет одобри проект на Решение на Министерския съвет за присъединяване на Република България към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи, базиран в Берлин, Германия.Основна роля на Центъра е да подпомага подобряването на способностите за укрепване на гражданското управление на кризи в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС (ОПСО). Центърът е доставчик на услуги, който подкрепя своите 24 членове и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) при изпълнението на техните ангажименти в рамките на Гражданския пакт за ОПСО. Центърът развива партньорство и с НАТО.Присъединяването на България към Центъра ще засили способностите на страната за управление на граждански кризи в рамките на ОПСО. Членството в Центъра ще допринесе за улесняване на обмена на добри практики между членовете, както и предоставяне на персонализирани съвети и експертиза. Присъединяването на Република България ще допринесе за по-доброто изпълнение на ангажиментите на страната ни по Компакта за засилване на гражданското измерение на ОПСО.