Росен Желязков, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Но в рамките на амбициозния план за увеличаване на около 2 милиона и 400 хиляди декара ние ще ангажираме значителен ресурс и от държавния бюджет за около 1 милиард и 400 милиона лева в рамките на четири бюджетни години до 2028 година", добави Желязков.
Той уточни, че плановете са да се увеличат поливните площи с около 1/3. "Това е сериозното бъдеще за българското земеделие и селско стопанство", каза още премиерът.
