България сред държавите с най-бързорастящи разходи за здравеопазване в ЕС
© iStock
Германия е регистрирала най-високото ниво на текущи разходи за здравеопазване сред страните от ЕС, оценени на 492 милиарда евро през 2023 г., следвана от Франция (325 милиарда евро), Италия (179 милиарда евро) и Испания (138 милиарда евро).
Спрямо БВП, Германия също регистрира най-високо съотношение, като текущите разходи за здравеопазване са еквивалентни на 11,7% от БВП. Другите най-високи съотношения са във Франция (11,5%), Австрия и Швеция (и двете по 11,2%). За разлика от това, текущите разходи за здравеопазване представляват по-малко от 7,0% от БВП в 4 страни от ЕС: Люксембург, Румъния (и двете по 5,7%), Унгария (6,4%) и Ирландия (6,6%).
Текущите разходи за здравеопазване в ЕС са се увеличили от 2 668 евро на човек през 2014 г. до 3 835 евро през 2023 г. (+43,7%). Същата тенденция е регистрирана във всички страни от ЕС.
Между 2014 и 2023 г. Румъния регистрира най-голямо увеличение на общите разходи за здравеопазване, като средните разходи на глава от населението се увеличават със 155,6%. Това съотношение се е увеличило поне два пъти и в България (+148,9%), Литва (+143,8%), Латвия (+135,8%), Полша (+116,6%), Чехия (+116,2%), Естония (+114,6%) и Хърватия (+108,9%). Най-малкото увеличение е наблюдавано в Швеция (+15,2%).
