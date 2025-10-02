ЗАРЕЖДАНЕ...
България сред първите по спешна медицина в Европа
©
Отборът ни бе в състав: Ръководител – д-р Теодор Цанков, единственият лекар в екипа и зам.-председател на Съюза на парамедиците в България; Кристина Божкова – студент по медицина; Гергана Ангелкова – медицинска сестра; Георги Борисов – парамедик . Кристина, Гергана и д-р Цанков са част от екипа на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ "Александровска“. Георги Борисов е парамедик четвърта степен, инструктор и национален координатор на курса по PHTLS – световно признат стандарт за поддържане на живота при травми, съобщиха от СПБ.
"Влязохме в битка с отбори, които тренират целогодишно със съвременни симулатори и огромни ресурси. Ние имахме едва три тренировки, но хъс и кураж! Това постижение е повече от класиране. То е доказателство, че в България може да има модерна и ефективна спешна медицинска помощ, способна да спасява животи на световно ниво. Убедени сме, че с правилна подкрепа и добра администрация страната ни може да изгради една от най-добрите системи за спешна медицина в Европа“, коментира българското участие д-р Теодор Цанков.
Подготовката на нашия отбор беше подпомогната от един от най-добрите реанимационни екипи в света – този на Румъния, със съдействието на д-р Десислава Кателиева – председател на Националната асоциация на работещите в спешната помощ, на които изразяваме искрени благодарности за подкрепата. Въпреки ограничените ресурси и краткото време за трениране, нашият екип показа високо ниво на професионализъм, екипност и отдаденост, доказвайки, че спешната помощ в България може да отговаря на световните стандарти.
Участието на България в EUSEM имаше няколко важни измерения отвъд състезателната надпревара. Делегацията включваше петима лекари, една медицинска сестра, бъдещ лекарски асистент и двама парамедици. Българските специалисти не само демонстрираха клинични умения на международно ниво, но и активно участваха в научната програма на конгреса. Бе направено предложение за разработване на протоколи за поведение при спешни състояния при пациенти с редки заболявания – тема с висока клинична и социална значимост. Този успех – както на състезателно, така и на научно ниво – е доказателство, че българската спешна медицина има потенциал да се развива устойчиво и да заема достойно място в европейската медицинска общност.
Още от категорията
/
Радостин Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя граждански арест на учителката от Каблешково
14:01
От утре до неделя се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус"
13:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.