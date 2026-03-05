България ще участва и в третата фаза на eвропейската инициатива за проследяване на завършилите висшисти EUROGRADUATE 2026. Това ще стане в рамките на проекта GRADE II, който ще обхване и български висшисти, работещи в чужбина.Постигнатите успехи от нашата страна във втората фаза на EUROGRADUATE са посочени от Европейската комисия като добра практика за останалите 16 държави, участващи в европейската инициатива. България е специално отличена като една от 10-те страни, провели анкетното проучване с пълния набор от въпроси заедно с Австрия, Кипър, Република Чехия, Германия, Латвия, Малта, Португалия, Словения и Словакия.Сравнителният анализ на резултатите от европейското проучване показва, че страната ни е на нивото на другите държави, участвали в него, което говори, че качеството на образованието у нас е сравнимо с останалите държави. Завършилите в България висшисти, които са включени в изследването, като цяло са удовлетворени от обучението си както на ниво бакалавър, така и на ниво магистър. Данните показват, че общата удовлетвореност за България е близка до средната за всички изследвани страни. Освен това усещането за сигурност сред българските висшисти също е високо – мнозинството от тях са наети на безсрочни договори.Предвид високата оценка, дадена на нашата страна за изпълнението на EUROGRADUATE 2022, Министерството на образованието и науката и Европейската комисия подписаха ново споразумение за проследяване на професионалната реализация на дипломираните висшисти през 2020/21 и 2024/25 учебни години в рамките на проекта GRADE II, финансиран по програма "Еразъм+“.Третата фаза на проучването – EUROGRADUATE 2026 ще се основава и на резултатите и опита, придобит от първия проект GRADE. Основните цели на GRADE II са да се осигури надеждна база данни за професионалното развитие на завършилите висше образование и да се подпомогне поддържането и разпространението на установения устойчив механизъм за провеждане на редовни проучвания.Новото изследване ще идентифицира предизвикателствата и евентуалните несъответствия между знанията и уменията на завършилите и настоящите изисквания на работодателите, ще насърчи оценката на качеството и ефективността на образованието и обучението и ще подобри процеса на обратна връзка за по-нататъшното развитие на наскоро завършилите висше образование. България разполага с високо ценена в международен план рейтингова система на висшите училища, която е достъпна на български и английски език.Данните ще се събират едновременно във всички европейски страни, участващи в проекта. По този начин МОН ще осигури приемственост с предишното проучване.