За трета поредна година България участва с национален щанд, организиран от Министерството на земеделието и храните, на най-голямото международно изложение за вино и спиртни напитки "Провайн 2026“, което се провежда в периода 15-17 март 2026 г., в гр. Дюселдорф, Германия. Делегацията се ръководи от заместник-министъра на земеделието и храните Ивана Мурджева. С традиционни вина от местни сортове като мавруд, рубин, мискет, гъмза, димят, тамянка и други, 20 винопроизводители участват на българския щанд, който тази година е с площ от 200 кв. м.По време на откриването на щанда заместник-министър Мурджева се срещна с българските производители и посочи необходимостта от национална маркетингова стратегия за промоция и реклама на българските вина. Заместник-министър Мурджева изтъкна още значението на развитието на устойчива сортова структура с акцент върху местните сортове.Тази година страната ни се презентира отново от богата селекция вина от различните винени региони. На националния щанд е обособена и специална дегустационна зона, на която посетителите могат да се запознаят с характерните качества на българската винена продукция.Изложението "Провайн“ е най-голямото в света международно събитие за вино и спиртни напитки. То събира производители от водещите винени региони и предоставя платформа за професионални срещи, обмен на добри практики и представяне на новите тенденции в сектора.