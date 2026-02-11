Правоприлагащите органи в Българя и в още 17 държави предотвратиха навлизането в обращение на фалшиви банкноти и монети на стойност около 1,2 милиарда евро по време на операция DECOY III, координирана от Европол.Съвместната акция е насочена към престъпни мрежи, разпространяващи фалшиви валути чрез пощенските услуги. По-голямата част от конфискуваните фалшиви валути са свързани с пратки с произход от Китай.По време на шестмесечната оперативна фаза между юни и ноември 2025 г. властите конфискуваха 379 пакета, съдържащи фалшиви валути. Има и над 70 нови разследвания на престъпните мрежи, стоящи зад тях.В операцията участваха власти от Австрия, България, Хърватия, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Испания, Турция, Обединеното кралство и Съединените щати.