Трайчо Трайков информира министър-председателя Андрей Гюров, че България внесе количество втечнен природен газ на цени, договорени преди ескалацията на кризата в Близкия Изток. Сделката е на нива значително под текущите пазарни стойности и създава условия за предвидимост за вътрешния пазар в момент, когато международните котировки на природния газ и петрола отбелязват рязък ръст.
На LNG терминала край Александруполис вече приключва разтоварването на вторият за 2026 г. товар втечнен природен газ за Булгаргаз. Танкерът с 100 млн. куб. м. газ за България е натоварен на Sabine Pass LNG Terminal – терминал, собственост на американската компания Cheniere Energy, а доставчик е Shell. Количествата, които се разтоварват в момента, ще покрият нуждите на клиентите на "Булгаргаз“ за текущия месец. От юни 2022 г. до днес "Булгаргаз“ е реализирал 22 директни доставки на LNG до терминали в Гърция и Турция. От тях 17 са с произход САЩ, а останалите – от държави като Норвегия и Алжир.
В контекста на проведената извънредна среща в Министерския съвет заради кризата в Залива, министър Трайков подчерта пред премиера Гюров, че България разполага с малък, но реален буфер срещу пазарните сътресения. Докато спот пазарите реагират чувствително на всяка новина от региона, страната ни в момента реализира доставки по вече договорени условия – при ценови параметри от предкризисния период. Основният източник на стабилност е дългосрочният договор за газ от Азербайджан.
“Настоящата доставка е резултатът от активната работа по диверсификацията - това е начинът да се гарантира стабилност на снабдяването и защита на потребителите от внезапни ценови шокове. Продължаваме да следим динамиката на международните пазари и с държавните енергийни дружества да предприемаме
мерки в подкрепа на сигурността и конкурентоспособността на сектора и потребителите", каза още министър Трайков.
