Хора без медицинско образование предлагат интервенозни вливки на витамини и оксиданти. Най-популярната процедура е вливане на антиоксидантът глутатион. Това стана ясно от разследване на NOVA.

Пострадала от подобна процедура жена разказва, че в козметичен център й било предложено да й направят процедура с вливане на коктейл от различни вещества чрез абокат. Обещавали й здраве, имунитет, подмладяване, справяне с хроничната умора. Това й струвало 70 евро.

"Обясняваха ми, че доста ще се подмладя с тях, енергия ще ми дойде. Предлагаха всякакви подмладяващи процедури, за повдигане на либидото. Убеждаваха ме всяка седмица или през седмица да си направя целия пакет от вливки, а цените варираха между 150 и 700 лв.", казва жената.

Самата процедура продължила около 40 минути, но нито преди вкарването на абоката, нито при предлагането на процедурата й било обяснено какво всъщност й вливат.

"Веднага след излизането от центъра усетих, че ми става много студено. Мъжът ми като ме взе каза, че съм посиняла, устните ми бяха сини. Оказа се, че съм била с 41°. Крайниците ми се тресяха, щях да си глътна езика по едно време, това си спомням от всичко. Усещах, че умирам", заявява тя пред екипа на телевизията.

Журналистите се свързват с 3 различни козметични студия - в София, Бургас и Пловдив

"Това не е процедура, която да наруши баланса на организма. С няколко вливания става най-пълноценното и добро нещо, което човек може да си направи", казва жена от едното студио.

Запитана дали преди вливките не са нужни кръвни изследвания, казва, че няма нужда. Въпреки това екипът носи изследвания, в които има отклонения по 3 показателя.

"Това е напълно нормална кръвна картина, всичко е в норма. Няма да има проблеми", уверяват обаче козметиците.

"Ти не знаеш всеки организъм как би реагирал, може да направи алергичен шок. Получава се повишено образуване на камъни в бъбреците заради витамин C", казва лекар, потърсен за консултация.

"Ако ще си правите само 3 вливки, няма смисъл. Комплекс от витамини е това, няма да има предозиране", категорични са от първия център.

"3 вида вливания правим - глутатион, ривантрол и витамини. Глутатионът е много мощен антиоксидант, добавям витамин С към него, защото той помага за съединителната тъкан, за колаген. Много добре метаболира организма, помага с умората. За мъжете помага за пречистване на черния дроб, а знаете, че мъжете обичат да пият повече. Изписват го и на хора с диабет - регулира хормоните. Дори да нямате нужда от него, няма да ви навреди", обяснява козметичка в пловдивски център.

От Министерството на здравеопазването обясняват, че вероятно в тези центрове се ползват и вещества, за които няма разрешение да се ползват в България. Констатирана е липса на гарантирана стерилност и контрол, няма условия за подобни дейности, което може да доведе до алергични реакции и дори тромби, обясняват от здравното ведомство.

"Преди време стана нещо подобно с ботокса, донасян през Турция, вероятно по същия начин се вкарват такива лекарствени продукти. Някои от тях не са разрешени за употреба у нас. Не се правят проверки, няма санкции", казват още от МЗ.