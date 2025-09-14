ЗАРЕЖДАНЕ...
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба! С много разправии - стана!
След като Върховният административен съд окончателно отмени формулата, по която досега се изчисляваше компонентът, сметките за топлинна енергия следва да бъдат различни.
"Казусът е, че получихме по-висока изравнителна сметка от обикновено. И предишни години сме имали високи, но тази година беше с 500 лева отгоре. Бяхме разбрали, че формулата за сградна инсталация отпада. Звънях по телефона първо да ги попитам дали може да си подам жалба и преразглеждане на фактурата, те ми казаха, че не може. Сградната инсталация си важи, също така ми казаха, че съм нямала такава начислена", каза Силвия.
"Подадохме жалбата с доста разправии и се оказа, че наистина има начислена такава сградна инсталация. Сега очакваме отговор от тях какво ще бъде решението - дали ще я приспаднат или не", допълни тя.
Какво включват сметките
Сметките на хора, които са на централно топлоснабдяване, включват потреблението на отоплителни тела, топлата вода и сградната инсталация. Според решението във формулата за изчисление отпада именно компонента на сградната инсталация.
"Това спиране означава, че ние в момента нямаме действаща формула за изчисление на сградната инсталация. Очаква се нова методика по какъв начин да се изчисляват сметките, тоест сградната инсталация. За тези, които са с топломери в сградите, при тях няма промени. Те си остават по текущите правила. Тази подмяна, за която говорим, на Висшия административен съд, касае сградите, които са с топлинни разпределители, монтирани върху радиаторите", поясни Боряна Колева от Асоциацията на топлинните счетоводители.
От гражданската платформа "Изправи се.БГ" са в готовност да заведат колективен иск на потребителите срещу топлофикациите в страната.
"Хората ще трябва да плащат изравнителни сметки и фактури към топлофикациите по едно абсолютно незаконна и отменена от съда формула за сградна инсталация. Това, за което ние призоваваме, е топлинните счетоводители да бъдат закрити. Това е тежко нарушение на колективните интереси на потребителите на парно и в столицата, и в останалите градове", коментира лидерът на гражданската платформа Мая Манолова.
"Доста хора имаше, които чакаха. и масово не искаха да им приемат жалбите", добави Колева.
От Bulgaria ON AIR изпратиха запитване до "Топлофикация София".
"След обнародването на определението в Държавен вестник, ще трябва да бъде изработена нова методика. Това е в компетенциите на Министерството на енергетиката. "Топлофикация София" очаква разпоредбите на компетентните органи и ще се съобрази изцяло с решението. Надяваме се това да стане преди началого на отоплителния сезон. Методиката се прилага от всички до датата, на която процесното Определение на ВАС бъде обнародвано в Държавен вестник", поясняват те.
