Българка: Преведох парите, след което комуникацията тотално изчезна. Нашето капаро е 1200 лв.
"Преведох парите, след което комуникацията тотално изчезна. Нашето капаро е 1200 лева, на компанията от Бургас е 1200 лева, а на третата компания е 1000 лева", разказва Мария пред NOVA.
Измамите се случват най-често покрай коледните празници, когато хората търсят вили за Нова година.
"Стартирах търсенето в група във Фейсбук "Къщи и вили под наем". Впоследствие, след като бях пуснала пост, с мен се свърза човек под името Сашо Миладинов. Предложи ми вила, която се намира около яз. "Доспат". Каза условията, които бяха 3200 лева за престой от три нощувки, и след това каза, че е нужно да се даде капаро", твърди Мария.
По думите ѝ мъжът ѝ казал, че има хора, които са готови да дадат капаро, но са с домашни любимци, и ако компанията на Мария ги изпревари и изпрати първа капарото - вилата ще бъде запазена за тях.
"Писахме на хората. Дадоха ни номер, свързахме се по вайбър. Пращаха ни снимки, локация и всичко ни се виждаше достоверно. Проверихме и в други сайтове — реално такава вила съществуваше. Снимките бяха достоверни. Комуникирахме с тях известно време и те пожелаха да им преведем парите, което и направихме. На другия ден се опитахме пак да се свържем с тях. Те ни пратиха документ с печат за резервация", твърди Ая.
В следващите 24 часа те имат право да си изтеглят парите обратно, но не се е наложило, тъй като измамниците продължават комуникацията и всичко изглежда нормално.
"Когато изтекоха 24-те часа, в които можем да си вземем обратно парите, тогава спря да ни отговаря. Но преди срокът да изтече всичко беше наред — чувахме се по телефона и ни отговаряше. Опитахме се да му звъним през няколко дни, докато в един момент номерът изчезна и ние подозираме, че просто е бил временен", заяви Ая.
Компанията на Ая намира оригиналния сайт на вилата и се свързва с тях. "Писахме имейл на сайта, за който се представяха тези хора. Те ни казаха, че такава резервация не се е осъществила и че ще подадат сигнал", обяснява тя.
Наемодателят, посочен във фейсбук обявата, категорично отговаря, че няма общо с вили под наем и профилът му е бил хакнат.
