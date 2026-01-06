Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
©
След новата година забелязах голямо увеличение на цените в пилатес студио. От 25лв единично посещение става изведнъж без предупреждение на 29,34лв. Съответно картите за 8 посещения от 160лв скача на 205лв, а за 12 - от 220лв на 303лв. Моля, направете проверка, пише засегнатата от промяната дама.
Анонимен
преди 37 мин.
И онези бяха 50 лева....идете проверете и тях
