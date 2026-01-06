Гражданка сигнализира до организацията "Антиспекула" за нерегламентирано увеличение на цените в студио за пилатес. Скокът в таксата се случил без никакво предупреждение.След новата година забелязах голямо увеличение на цените в пилатес студио. От 25лв единично посещение става изведнъж без предупреждение на 29,34лв. Съответно картите за 8 посещения от 160лв скача на 205лв, а за 12 - от 220лв на 303лв. Моля, направете проверка, пише засегнатата от промяната дама.