Българка блокирана в Дубай: До този момент с нас никой не се е свързал!
"До този момент с нас никой не се е свързал. Получаваме информация, че самолети кацат на летищата на Дубай за прибиране на българите. Само че ние, нашата група, която сме тук, до този етап нямаме абсолютно никаква информация. Агенцията, с която сме, вчера вечерта ни изпратиха съобщение и ни презавериха самолетните билети, ние на този етап не можем да бъдем сигурни, но имаме информация, че може да се приберем на 10 или 11 март, което е изключително много време. Ние тук сме, аз съм с дете, има болни хора, на които ми свършват лекарствата и много други неща, които просто е невъзможно ние да останем тук до 10-11 март. Ние трябва да се приберем. Просто трябва да се намери начин да се приберем по най-бързия начин, живи и здрави в България, защото може във всеки един момент ситуацията да се влоши", каза тя.
Единствените разходи, които са поети, е престоят им в хотела.
"Тези разходи си ги поемаме ние. Единственото нещо, което имаме подсигурено до момента, е престоят в хотелската стая, но всички други разходи, които имаме абсолютно всеки ден, никой не ни ги поема. Имаме друго семейство, което са 4-членно семейство и майката пита - някой наясно ли е за 4-членно семейство какви са разходите всеки ден?", обясни пред БНТ още Любомира.
