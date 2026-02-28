Българка в Катар: Получихме съобщение още вчера да не излизаме
Йорданка Димитрова, Доха, Катар: " Днес Катар са успели да овладеят всичките ракети, които са били насочени към нас и те са разбити във въздуха т.е. няма нищо паднало на сушата, за разлика от другите държави. Разбира се, има тревожност и безпокойство. Между нас и Иран е единствено Персийският залив, тоест за тях е много лесно да акатуват към нас. Получихме от българското посолство тук в Доха съобщение още от вчера да бъдем предпаздливи и да не излизаме на обществени места, днес и от правителството сигнализираха на всички телефони - всеки да си остане по домовете. Това, което виждам от прозореца, е, че няма движение по пътищата и по улиците. Въздушният път е затворен, авиокомпаниите отменят полетите си, така че не знам как би могла да се случи евакуация и се надявам, че нещата ще се разрешат и няма да се стига до там."
