Българка втора по красота в Европa
Събитието събра 18 финалистки от различни европейски държави. България за пореден път блесна на европейската сцена на красотата. На провелия се у нас престижен конкурс "Мисис Европа“ българска участничка бе избрана за втора по красота в Европа. Тя е финалистка от "Мисис България“, което ѝ дава автоматичното право да се състезава на международния финал. Красавицата е от Варна, омъжена е и е майка на две деца.
В конкурса участваха 18 хубавици от целия европейски континент. За победителка бе избрана представителката на Естония - Ангелина Мисуро, която пристигна у нас след истинско изпитание. При прекачване на полет във Варшава тя бе задържана заради извънредни мерки за сигурност, свързани с руски дронове, и прекара цели девет часа на летището без багаж. Това обаче не попречи на естонката да впечатли журито и да се класира на първо място. Наградата за най-красив национален тоалет бе спечелена от представителката на Турция, а за най-автентичен костюм – от претендентката на Португалия, която се появи в оригинален костюм от XVIII век, използван по време на ритуални танци в Португалия.
Конкурсът се проведе в два тура, като най-атрактивната част от програмата бе дефилето с националните костюми, в което дамите представиха своята културна идентичност и традиции. Момичетата прекараха в България седмица. Имаха възможност да се запознаят с различни исторически забележителности, както и да опитат традиционната българска кухня. “Заведохме ги и в корейски ресторант, където им готви личният готвач на корейския посланик", казаха родните организатори, цитирани от Телеграф.
