Българска лекарка, помогнала в Кочани: Това е една тежка трагедия, която винаги ще помня и не пожелавам на никой никога да вижда
Година по-късно един от българските медици – д-р Таня Алекова от Спешна помощ – София, си спомня какво е видяла в онази нощ и какво никога няма да забрави.
"Това е един от най-трагичните моменти в моята кариера, най-лошата гледка, която съм виждала, с най-голям брой жертви“, разказва тя.
Така д-р Алекова разказва за онази нощ. Тя и колегите ѝ са извикани извънредно, за да спасяват животи.
"Очаквах много голяма мъка и това е, което видяхме – мъката в очите на хората. Пред болницата беше най-тъжната гледка – много роднини, родители, чакаха, плачеха за децата си, някой ги търсеха, всеки питаше това моето дете ли е“, спомня си тя.
Освен тъгата и мъката в очите на хората, Таня никога няма да забрави и един въпрос, който я оставя безмълвна.
"Това, което една жена ме попита там на място, явно е помислила, че съм от лекарите в болницата – "Моето дете живо ли е и ще излезе ли скоро оттук, за да го видя?“ В първия момент се стъписах“, разказва д-р Алекова.
В линейката качват 16-годишно момиче с 30% изгаряния по тялото. Контактна, но в шок, все още несъзнаваща напълно случилото се.
"Тя беше с доста сериозни изгаряния – по лицето, по главата, по ръцете и краката, може би изгаряне трета степен. Все още има белези, но се надявам да могат да се заличат с времето. Спомен ще има, но да не го вижда върху себе си“, казва лекарката.
Момичето споделя и нещо, което д-р Алекова също няма да забрави. "Тя ми сподели, че нейна приятелка е загинала там и то не от самия пожар, а от блъсканицата – хора са стъпвали върху нея в целта си да излязат през вратата. Това е било една голяма борба“, разказва тя.
Въпреки тежките спомени, срещата с пострадалото момиче остава и като лъч надежда. "Нея ще я помня с радост, тъй като съм ѝ помогнала да се оправи, но това е една тежка трагедия, която винаги ще помня и не пожелавам на никой никога да вижда“, казва д-р Таня Алекова.
Трагедията в Кочани беляза стотици съдби. Тя остава като лош спомен и в съзнанието на Таня, а единствената ѝ утеха са хората, на които тя и останалите медици са успели да помогнат. Таня е категорична, че никога няма да забрави този ден, който остава в съзнанието ѝ като един лош спомен, пише bTV.
