Агенти на полицията на Женералитат – Mossos d'Esquadra от Централното звено за фалшифициране на валута и Криминалния разследващ район на Терес де л'Ебре, от Криминалния отдел (DIC) арестуваха на 16 декември 45-годишен мъж като предполагаем извършител за фалшифициране на валута и маркирани вещи.Според властите този тип фалшиви банкноти се произвеждат основно в България, където тайни работилници се специализират в производството на фалшива валута, която по-късно се разпространява в различни части на Европа чрез организирани престъпни канали.Разследването е започнало в средата на ноември, когато в град Ампоста са се увеличили оплакванията, свързани с плащания с фалшиви банкноти от 200 евро.В този смисъл никой от жертвите първоначално не е осъзнавал фалшивостта на банкнотите. Във всички случаи фалшификацията се е откривало само когато банкнотите са били депозирани в банкомати.Според полицията качеството на банкнотите е било толкова високо, че в един от случаите една от жертвите дори успяла да внесе парите по текущата си сметка и да направи няколко плащания нормално. Няколко дни по-късно обаче същата организация информирала клиента, че банкнотите са били задържани за анализ, по подозрение, че могат да са фалшиви.Банкнотите от 200 евро са едни от най-широко използваните от мрежите за фалшифициране, защото позволяват да се постигне висока икономическа възвръщаемост с малък обем хартиени пари и в същото време не предизвикват толкова подозрения, колкото банкнотите от 500 евро.На 16 декември Mossos d'Esquadra извърши влизане и претърсване на дома на задържания в Ампоста, където бяха иззети общо 9 300 евро фалшиви банкноти от 100 евро, за които се твърди, че ще бъдат въведени в икономическия сектор.Задържаният беше изправен пред съда на 18 декември.