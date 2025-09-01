Reuters.
Има двама заподозрени членове на бандата, които са били арестувани в Гърция, а други трима са били арестувани в Германия миналата седмица. Има и други заподозрени членове на бандата, които обаче са на свобода.
В изявление на полицията се казва, че печалбата досега е за над 5 милиона евро. По време на акции в Германия и Гърция са били иззети над 300 кг кокаин.
