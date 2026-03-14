12-тото издание на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2025 отличи най-добрите в архитектурата и ландшафтния дизайн, връчвайки награди за иновативни проекти и устойчива архитектурна среда.

Престижният конкурс отново доказа, че българската архитектура и ландшафтен дизайн еволюират с респект към устойчивостта и смелост към бъдещето.

Пред елитна публика от професионалисти бяха отличени 19 проекта, които не просто следват тенденциите, а задават новите стандарти за качество и естетика в градската среда. На тържествената церемония бяха дадени 14 специални награди и приз за отличителна архитектура.

ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS е архитектурен конкурс, който отличава качествената архитектура, иновациите и баланса между инвестиция и идея. Церемонията по награждаване на победителите в 12-то издание на годишните награди се проведе на 12 март в рамките на Архитектурно-строителната седмица в Интер Експо Център. Водещи бяха Стефан Щерев и Калина Станева.

Участваха 116 проекта в общо 23 категории в двете основни конкурсни направления "Архитектура" и "Урбанизъм, ландшафтен дизайн и градска среда". Журито номинира 47 проекта, концепции и реализации.

"Събитието представя постиженията на българските архитекти и дава възможност за по-широка публичност на качествените проекти. Интересът към конкурса остава висок, а сред участниците има много талантливи млади архитекти", каза Дияна Кинова, списание "Още за къщата".

"Участвам в конкурса от няколко години. Бил съм и част от журито", сподели арх. Петър Бубев. Той посочи, че работи по нови проекти, като един от тях е почти реализиран. "Възможно още следващата година да бъде представен", допълни арх. Бубев.

