Българската архитектура и ландшафтен дизайн еволюират: Победителите в Archinova Arhitecture Awards 2025
© Plamen Andreev Photography
Престижният конкурс отново доказа, че българската архитектура и ландшафтен дизайн еволюират с респект към устойчивостта и смелост към бъдещето.
Пред елитна публика от професионалисти бяха отличени 19 проекта, които не просто следват тенденциите, а задават новите стандарти за качество и естетика в градската среда. На тържествената церемония бяха дадени 14 специални награди и приз за отличителна архитектура.
ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS е архитектурен конкурс, който отличава качествената архитектура, иновациите и баланса между инвестиция и идея. Церемонията по награждаване на победителите в 12-то издание на годишните награди се проведе на 12 март в рамките на Архитектурно-строителната седмица в Интер Експо Център. Водещи бяха Стефан Щерев и Калина Станева.
Участваха 116 проекта в общо 23 категории в двете основни конкурсни направления "Архитектура" и "Урбанизъм, ландшафтен дизайн и градска среда". Журито номинира 47 проекта, концепции и реализации.
"Събитието представя постиженията на българските архитекти и дава възможност за по-широка публичност на качествените проекти. Интересът към конкурса остава висок, а сред участниците има много талантливи млади архитекти", каза Дияна Кинова, списание "Още за къщата".
"Участвам в конкурса от няколко години. Бил съм и част от журито", сподели арх. Петър Бубев. Той посочи, че работи по нови проекти, като един от тях е почти реализиран. "Възможно още следващата година да бъде представен", допълни арх. Бубев.
Вижте всички победителите в ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.