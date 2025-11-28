Българската търговско-промишлена палата: Не е добре за стабилността на икономиката на България да навлезем в 2026 без приет бюджет
©
БТПП приема вчерашната среща, като знак за възстановяване на диалога, макар и в непълен състав на социалните партньори.
Българската търговско-промишлена палата счита, че днешната среща имаше за задача да направи списък с предложения на социалните партньори и политическите партии и мотивите за тях, а Министерството на финансите разполагайки с експерти-анализатори да направи оценка на въздействието им върху бюджета. След анализ на списъка той да се предостави на всички заинтересувани страни и бъде организирана последваща среща на която да се премине към определяне кои от предложенията да бъдат приети веднага и кои по-късно. Всичко това трябва да бъде направено, за да може да бъде приет бюджет на страната и осигури баланс в стремежа на работодателите да запазят конкурентоспособността си, а работещите доходите си. БТПП изпрати до властта предложения за оптимизация на Бюджет 2026, част от които са формулирани и присъстват в нейните Насоки за 2024-2028 г. още от миналата година. Направихме това, за да имат управляващите избор от мерки, с помощта на които да търсят решения по възникналите затруднения по приемането на бюджета.
Българската търговско-промишлена палата напомня, че не е добре за стабилността на икономиката на България в годината в която ни предстои ефективно да въвеждане на еврото като новата ни национална валута, да навлезем без приет бюджет. Призоваваме за проява на разумни компромиси от всички заинтересувани страни.
Още по темата
/
Фискалният съвет с препоръки за Бюджет 2026: България е на път да загуби имиджа на страна с нисък фискален риск
16:35
АПС: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят
15:03
Финансовият министър след срещата със синдикатите и бизнеса: Бюджетът не е изтеглен, отложена е процедурата. Диалогът е възстановен
12:38
Делян Пеевски: Няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората
10:41
Любомир Дацов: Има нужда от системно обръщане на политиката независимо, че на никой не му се иска да прави структурни реформи
27.11
Още от категорията
/
Президентът Радев: Традиционно приятелските ни отношения с Ирак се характеризират с активен политически диалог на всички нива
16:38
Заместник-министърът на отбраната: Ангажиментът на ЕС към Западните Балкани е ключов стратегически фактор за средата на сигурност на региона
16:05
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
15:06
Радев открива 23-ото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" на 1 декември
15:03
МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за финансова помощ за земеделски стопани, засегнати от метеорологични явления през 2025 г.
15:01
България е с най-висок дял разходи от джоба на пациента, свързани със здравеопазване: Плащаме близо 800 лева годишно
13:10
Новият антивирусен софтуер в съдилищата може да позволи нерегламентиран достъп до лични данни и информация по дела?
27.11
Проф. Румяна Коларова за Бюджет 2026: Пренебрежението към Тристранния съвет изигра лоша шега на управляващите, дръпна дявола за опашката
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.