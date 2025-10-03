Инспектори по труда от Дирекция "Инспекция по труда“ София към ИА "Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) се включиха като наблюдатели в съвместни проверки в Гърция в секторите земеделие и строителство. Инициативата бе част от организираната "Седмицата на дейностите по ЕМРАСТ“ на Европейския орган по труда. В проверките се включиха представители на различни институции, които имаха за цел да проучат потенциалната трудова експлоатация в тези сектори.В рамките на два дни бяха проверени три обекта, осъществяващи беритба на грозде, опаковане и експедиция и три строителни обекта. Инспекторите по труда извършиха проверка за работещи без наличен документ за приложимо социално осигуряване - формуляр А1. При проверките българските инспектори по труда оказаха съдействие за установените да полагат труд български работници.Гръцките инспектори по труда показаха на колегите си как обобщават на място в реално време чрез мобилно устройство констатациите от проверките. Това може да се случи само ако не са констатирани нарушения по отношение на социалните осигуровки на работещите. Представена бе и системата "ERGANI“, в която всеки работодател е длъжен предварително да декларира всички наети лица, в т.ч. трудовия договор, вид и продължителност на заетостта, както и установеното работно време. Липсата на такава предварителна декларация приравнява работника на работещ без трудов договор, което води до налагане на санкция. Инспекцията по труда получава постоянен достъп до актуалната информация за работниците и за спазването на установеното работно време, което осигурява ефективен контрол върху недекларирания труд, проследяване и регистриране на реалното работно време и извънредния труд.При извършените проверки бяха установени 25 работещи без налична социална осигуровка, между които имаше и български гражданин. Санкцията за работодателя за неосигурен работник е в размер на 10 500 евро, тя може да се редуцира, ако работодателят внесе социалните осигуровки и регистрира трудов договор с лицето.По време на заключителната среща бяха обсъдени впечатленията от съвместните проверки и се очертаха перспективи за бъдещо сътрудничество. В знак на признателност и за подчертаване на значението на двустранния обмен от гръцка страна бяха връчени на българските инспектори по труда персонализирани статуетки, в знак на благодарност и уважение към доброто сътрудничество между двете институции.