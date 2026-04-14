Инициативата JEREMIE в България е пример какво можем да постигнем, когато националното правителство и европейските партньори са обединени около обща цел. И гаранция, че средствата ще се управляват професионално, почтено и с мисъл за дългосрочните резултати. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на официалното откриване на форума "JEREMIE България: Нови възможности“. Събитието се организира от Европейския инвестиционен фонд, част от Групата на Европейската инвестиционна банка и Министерството на иновациите и растежа и отбелязва нов етап за инициативата в България - с целева подкрепа за българските стартъпи, малки и средни иновативни компании.

С тази нова инвестиционна стратегия ние правим избор - избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето, посочи Гюров. Премиерът акцентира върху подкрепата за предприемачите и изграждането на икономика, която създава работни места с висока добавена стойност. "Като подпомагаме стартиращи и иновативни компании с целево финансиране, ние изграждаме екосистема. Създаваме условия за технологии, за индустрии, за решения, които имат значение и за България, и за Европа", заяви Гюров.

Според министър-председателя инструменти като JEREMIE показват как публичните средства могат да работят по-умно: като привличат частен капитал, като умножават въздействието, като активират енергията на предприемачите и инвеститорите. Това е нова икономическа архитектура - по-иновативна, по-устойчива и по-независима, отбеляза Гюров. Премиерът специално благодари на Европейския инвестиционен фонд и на Европейската инвестиционна банка - за доверието, за партньорството и за споделената визия.

Най-голямата ни цел е България да бъде място, където стойността се създава, остава и се развива, където талантът не си тръгва, където идеите намират подкрепа и иновациите се превръщат в реални възможности, заяви премиерът Андрей Гюров. Той беше категоричен, че тази цел е постижима, ако правителство, бизнес и партньори работят заедно.

Програмата на ЕС "Съвместни европейски ресурси за микро до средни предприятия“ или JEREMIE, има за цел да подобри предприемаческата среда и устойчивия икономически растеж в България. Иновативни компании в страната ще получат финансиране в размер на приблизително 210 млн. евро за разработване на нови технологии в стратегически сектори като микроелектроника и изкуствен интелект по линия на инициатива на Европейския съюз, насочена към подпомагане разширяването на малките дружества. Европейският инвестиционен фонд, част от Групата на Европейската инвестиционна банка, ще управлява програмата до 2035 г. като разшири действащия си мандат и се фокусира върху високотехнологични области, включително квантови, космически и зелени технологии, както и финансиране за растеж (scale-up).