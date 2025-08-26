"Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ, считано от 26.08.2025 г.Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки.При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството.