ЗАРЕЖДАНЕ...
"Български пощи" също ще разясняват за еврото
©
На 21.08.2025 г., 10.00 ч. в Пенсионерския клуб на с. Бели Извор, обл. Враца ще бъде организиран първият Информационен ден от кампанията с участието на Малинка Михайлова – ръководител на Областна пощенска станция Враца и Кирил Илиев – кмет на с. Бели Извор.
Още по темата
/
Бивш социален министър: В 5 области 45% от населението са пенсионери, страхуват се, че еврото ще им намали пенсиите
19.08
Кредитен консултант: На пазара се наблюдава една лека истерия. Хората се тревожат и бързат да купят имот
19.08
Собственичка на ресторант: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
19.08
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
18.08
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
18.08
Проф. Вюрмелинг съветва за еврото: Поддържайте висока ценова чувствителност след смяната на валутата, за да се избегне излишна инфлация
17.08
КНСБ: Цените в големите магазини са по-високи от малките, а продуктите на едро са с до 30% по-евтини
15.08
Още от категорията
/
Правителството ще подкрепи ген. Тонев за шеф на НСО, но още чака отговор от президента за ДАНС, главен секретар на МВР и посланици
11:07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.