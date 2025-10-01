ЗАРЕЖДАНЕ...
Български предприятия ще получат безвъзмездна финансова помощ от държавата
©
С наличния финансов ресурс се предлагат за финансиране 63 проектни предложения с общ размер на БФП 3 882 551,44 лева. Финансирането е 100% безвъзмездно и не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите, съобщи Министреството на електронното управление.
Процедурата се реализира от МЕУ в качеството му на Национален координационен център (NCC-BG) и се финансира със средства от програма "Цифрова Европа" 2021-2027 г. и от бюджета на министерството.
Основната цел на инициативата е да подпомогне микро, малки и средни предприятия в България при внедряването на съвременни решения за защита от киберзаплахи. Очакваният ефект е повишаване на устойчивостта на бизнеса в дигиталната среда, намаляване на риска от киберинциденти и подобряване на конкурентоспособността на българските компании.
Още от категорията
/
БФБ: Допускането на твърде бурно развитие на туризма може да бъде фатално за защитените територии
30.09
Министър Дилов: България ще бъде на световната карта за производство на технологии за съхранение на енергия в батерии
30.09
Успех за българския туризъм: Евростат ни подреди на второ място в ЕС по увеличение на пакетните почивки
28.09
От бранша алармират: Над 200 малки населени места са без обществен автобусен транспорт заради нерегламентирани превози
28.09
Премиерът пред американския бизнес: България предлага достъп до над 500 милиона потребители от ЕС и 1,3 милиарда клиенти в близки региони
26.09
Мария Минчева, БСК: Острият недостиг на работна ръка принуждава бизнеса да предлага по-високи заплати
22.09
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
22.09
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
21.09
Директор на голяма банка: България е сред държавите с най-ниски разходи за ежедневни банкови операции
20.09
Ужас! Има между 40 и 100% надценка на основни хранителни продукти в България, но не е заради еврото
16.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.