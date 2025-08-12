ЗАРЕЖДАНЕ...
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
©
От няколко седмици служителите периодично прекратяват работа и организират "предупредителни стачки“. Те настояват за увеличение на заплатите с 375 евро месечно и подписване на колективен трудов договор. Според синдиката заплащането е непрозрачно, а за една и съща позиция има значителни разлики в доходите. Повечето работници са имигранти от Турция, Румъния и България, които трудят при тежки условия и ниски температури, за да подготвят суровото месо.
На 6 август част от служителите отново протестираха пред входа на фабриката с лозунги и барабани, настоявайки за по-добри условия на труд. Засега ръководството не е направило никакви отстъпки. Компанията, базирана в град Мур близо до Щутгарт, работи вече над 30 години и снабдява хиляди заведения в цяла Германия. Ресторантьорите се притесняват, че продължителна стачка може да доведе до недостиг на дюнер-кебап и нов скок в цените.
Дюнерът в Германия вече значително е поскъпнал – ако преди 20 години цената е била около 2,50 евро, сега най-малко 7 евро. Халил Думан, 68-годишен турски имигрант и собственик на дюнерджийница в Берлин, споделя, че по-високите разходи затрудняват бизнеса му, а ново увеличение на цената би отблъснало клиенти. "Всичко става по-скъпо, а печалбите – по-малки“, казва той.
Дюнерът е неизменна част от немската улична култура. Въведен от турски имигранти през 70-те години, той бързо печели популярност сред милиони. Според историята, първият дюнер в Берлин е приготвен от Махмут Айгун през 1971 г. Днес това е толкова обичана храна, че много туристи я смятат за типично немска, без да знаят за нейните турски корени.
Още от категорията
/
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
20:49
Наши сънародници са се включили в издирването на Илия, който изчезна във водите на Охридското езеро
11.08
16-годишният Даниел, който помага на пожарникари и доброволци: Майка ми и баща ми така са ме възпитали
11.08
16-годишният Даниел носи храна и вода на пожарникари и доброволци, борещи се с пламъците край Сунгурларе
10.08
Сваленото семейство от полет на Ryanair: Оставиха ни като отхвърлени. Това повлия на децата ни
10.08
Д-р Аспарух Илиев: В Китай се засилва проблемът с чикунгуня. Тигровите комари ще дойдат и у нас
10.08
Адът в Солинген: Семейството, което оцеля по чудо, след като падна върху колата на загиналите си съседи Жилови
09.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.