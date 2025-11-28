От МВнР казаха заче са получили сигнали за затруднен контакт с организирана група от 40 български туристи в район на Шри Ланка, засегнат частично от бедствието.Нарушената инфраструктура в страната затруднява комуникацията, но по информация от почетния консул на Република България в Шри Ланка и от туроператора всички български граждани са в безопасност, настанени са в хотел и разполагат с осигурена храна и вода.Възможно е планираният им полет да бъде променен поради нанесени щети по пътната мрежа.Министерството е в координация с посолството на Република България в Делхи, туроператора и почетния консул в Шри Ланка и следи ситуацията.Към момента няма данни за пострадали български граждани.