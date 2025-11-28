Български туристи са блокирани в Шри Ланка заради масивните наводнения
©
Нарушената инфраструктура в страната затруднява комуникацията, но по информация от почетния консул на Република България в Шри Ланка и от туроператора всички български граждани са в безопасност, настанени са в хотел и разполагат с осигурена храна и вода.
Възможно е планираният им полет да бъде променен поради нанесени щети по пътната мрежа.
Министерството е в координация с посолството на Република България в Делхи, туроператора и почетния консул в Шри Ланка и следи ситуацията.
Към момента няма данни за пострадали български граждани.
Още по темата
/
Учените алармират: Светът не е готов за следващата голяма катастрофа, след като заспалият от 12 000 години вулкан в Етиопия изригна
27.11
Кръсъци, паника и жертви: Мощно земетресение с магнитуд 5,7 отне живота на трима души в Бангладеш
21.11
Близо 300 души загинаха при двата тайфуна ''Калмаеги'' и ''Фунг Уонг'', ударили Филипините през ноември
17.11
Още от категорията
/
Хампарцумян за бюджета: Трябва да се правят компромиси, за да може след няколко години да гоним цели
13:10
България отмени казармата, но тя започва да се завръща под различна форма в други страни от ЕС
11:00
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
10:13
Д-р Христиана Бацелова: Предстоящите празници – Никулден, коледните тържества и множеството фирмени събирания – създават допълнителни рискове
10:07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.