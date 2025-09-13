Според изследването мозъчно-стволовото развитие е причината за развитието и образуването на нервни клетки в човешкия мозък, като с възрастта тези клетки намаляват или изчезват."Това е причината нашите мозъци да не се регенерират. През последните години обаче различни изследвания са доказали, че тези клетки не изчезват напълно и са открити нови методи, с помощта на които да се използват тези клетки, за да се обърне хода на някои неврологични заболявания", каза Тончев пред NOVA NEWS. Последните сериозни проучвания и постижения в тази област са направени от японски учени."През последните години има напредък по отношение превръщането на клетки в стволови такива, а те са в състояние да се превръщат в най-различни видове клетки, които биха могли да се използват при различни неврологични операции или лечение", обясни невробиологът."Вече има и трансплантации на пациенти, като клиничните проучвания сочат, че ефектът от трансплантираните клетки е доста обнадеждаващ. Когато се приложи в началото на травмата – до около 28-ия ден след травмата, има добър отговор на организма", каза още Тончев. Манипулациите се извършват в абсолютно стерилна среда, с помощта на механизирани пособия и на роботизарани асистенти, чрез които се отглеждат клетките."Процесът е изключително сложен – това не са просто собствени клетки, които да се извлекат от организма. В процеса на изследванията са правени и експерименти с животни, за да се изключи възможността за развитие на мутации. Тези стъпки обаче са довели до много добър резултат, но откритието е дошло преди години – още през 2007 година", каза невробиологът. По думите му новият метод може да се използва вече в няколко направления – борба с нервни разстройства, офталмология, както и гръбначно-мозъчни травми.