ЗАРЕЖДАНЕ...
Български учени с пробив в лечението на парализа
©
"Това е причината нашите мозъци да не се регенерират. През последните години обаче различни изследвания са доказали, че тези клетки не изчезват напълно и са открити нови методи, с помощта на които да се използват тези клетки, за да се обърне хода на някои неврологични заболявания", каза Тончев пред NOVA NEWS. Последните сериозни проучвания и постижения в тази област са направени от японски учени.
"През последните години има напредък по отношение превръщането на клетки в стволови такива, а те са в състояние да се превръщат в най-различни видове клетки, които биха могли да се използват при различни неврологични операции или лечение", обясни невробиологът. Подобно състояние е именно и гръбначно-мозъчната травма.
"Вече има и трансплантации на пациенти, като клиничните проучвания сочат, че ефектът от трансплантираните клетки е доста обнадеждаващ. Когато се приложи в началото на травмата – до около 28-ия ден след травмата, има добър отговор на организма", каза още Тончев. Манипулациите се извършват в абсолютно стерилна среда, с помощта на механизирани пособия и на роботизарани асистенти, чрез които се отглеждат клетките.
Подобно откритие може да се окаже революционно за милиони пациенти по света.
"Процесът е изключително сложен – това не са просто собствени клетки, които да се извлекат от организма. В процеса на изследванията са правени и експерименти с животни, за да се изключи възможността за развитие на мутации. Тези стъпки обаче са довели до много добър резултат, но откритието е дошло преди години – още през 2007 година", каза невробиологът. По думите му новият метод може да се използва вече в няколко направления – борба с нервни разстройства, офталмология, както и гръбначно-мозъчни травми.
Още от категорията
/
Скалите на пристанището в Приморско разказват история: Художник увековечи усмивката на 12-годишната Сияна
09:02
На вниманието на шофьорите! В голям участък от АМ "Струма" движението в аварийните ленти ще бъде ограничено
08:42
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.