Българските шофьори, пътуващи по АМ "Егнатия" в Гърция, трябва да се подготвят за извънредни мерки!
На място е изградена дезинфекционна канавка, през която всички превозни средства трябва да преминат, като скоростта на движение в участъка е ограничена до 30 км/ч.
Според съобщение на полицейското управление в Александруполис, мерките са част от извънреден план за биологична сигурност, целящ защита на общественото здраве и добитъка от разпространението на зоонози – болести, пренасяни от животни. Спазването на новите правила ще се следи стриктно от гръцката полиция.
Властите призовават водачите на превозни средства да бъдат изключително внимателни в посочения участък, да намалят скоростта своевременно и да спазват временната пътна сигнализация, за да се избегнат инциденти и ненужни забавяния.
