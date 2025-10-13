ЗАРЕЖДАНЕ...
Българските учители признават, че имат нужда от обучения, ето в кои сфери
Учителите у нас споделят, че имат нужда от обучения най-вече относно познаването на учебната програма и педагогиката на предмета, по който преподават.
Ето и как са разделени те процентно:
Познания и разбиране на предмета, по който преподават – 33,5% (при 12,0% в ОИСР);
Педагогиката на предмета, по който преподават – 32,4% (при 12,7% в ОИСР);
Познаване на учебната програма – 34,7% (при 11,4% в ОИСР);
Практики за оценяване на учениците – 29,4% (при 15,4% в ОИСР);
Цифрови ресурси и ИКТ инструменти – 31,2% (при 23,0% в ОИСР);
Управление на класната стая с оглед на поведението на учениците – 29,3% (при 20,3% в ОИСР).
