Българските учители посочват, че изпитват сериозна необходимост от обучения в редица сфери. Това става ясно международното изследване TALIS, анализирано от ИПИ.Учителите у нас споделят, че имат нужда от обучения най-вече относно познаването на учебната програма и педагогиката на предмета, по който преподават.Познания и разбиране на предмета, по който преподават – 33,5% (при 12,0% в ОИСР);Педагогиката на предмета, по който преподават – 32,4% (при 12,7% в ОИСР);Познаване на учебната програма – 34,7% (при 11,4% в ОИСР);Практики за оценяване на учениците – 29,4% (при 15,4% в ОИСР);Цифрови ресурси и ИКТ инструменти – 31,2% (при 23,0% в ОИСР);Управление на класната стая с оглед на поведението на учениците – 29,3% (при 20,3% в ОИСР).