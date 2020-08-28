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Áúëãàðñêèòå âëàñòè ïîäëîæåíè íà óíèùîæèòåëíà êðèòèêà â ÅÏ
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 16:51 / 28.08.2020Êîìåíòàðè (7)197
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Ñåðèîçíè êðèòèêè ñà áèëè îòïðàâåíè êúì Áúëãàðèÿ íà ïðèêëþ÷èëîòî ïðåäè îêîëî ïîëîâèí ÷àñ çàêðèòî çàñåäàíèå íà ìîíèòîðèíãîâàòà ãðóïà çà âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò, íà êîÿòî áå îáñúäåíà ñèòóàöèÿòà â Áúëãàðèÿ.

Òîâà ñúîáùè çà ÁÍÐ æóðíàëèñòúò îò "Áèâîë" Äèìèòúð Ñòîÿíîâ, êîéòî ó÷àñòâà â çàñåäàíèåòî:

"Ïî ìîå ìíåíèå áúëãàðñêèòå âëàñòè áÿõà ïîäëîæåíè íà åäíà íàèñòèíà óíèùîæèòåëíà êðèòèêà çàðàäè íà÷èíúò, ïî êîéòî ïðîâåæäàò ñúäåáíàòà ðåôîðìà ó íàñ; çàðàäè ëè÷íîñòòà è äåéñòâèÿòà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð; çàðàäè ëèïñàòà íåãîâèòå äåéñòâèÿ; çàðàäè ëèïñàòà íà ãëàâåí ïðîêóðîð; çàðàäè íåîò÷åòíîñò ïðè íåãîâàòà ôèãóðà; çàðàäè ëèïñàòà íà íåçàâèñèì îðãàí, êîéòî äà áúäå íàòîâàðåí ñ ðàçñëåäâàíåòî íà åâåíòóàëíè ïðåñòúïëåíèÿ èëè íàðóøåíèÿ îò ñòðàíà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð; çàðàäè íåÿñíîòèòå, êîèòî èìà îêîëî áúäåùàòà ïðîìÿíà íà Êîíñòèòóöèÿòà, êîÿòî ìíîãî îò ïàíåëèñòèòå îïðåäåëèõà êàòî, ìåêî êàçàíî, “òðåâîæíà"“.

Îò áúëãàðñêà ñòðàíà ó÷àñòâàò âèöåïðåìèåðúò ïî ñúäåáíàòà ðåôîðìà è âúíøåí ìèíèñòúð Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà, çàìåñòíèê ãëàâíèÿò ïðîêóðîð Êðàñèìèðà Ôèëèïîâà è çàìåñòíèê-ìèíèñòúðúò íà ïðàâîñúäèåòî Äåñèñëàâà Àõëàäîâà.

Â çàñåäàíèåòî ó÷àñòâàò îùå ïðåäñòàâèòåëè íà Âåíåöèàíñêàòà êîìèñèÿ êúì Ñúâåòà íà Åâðîïà è äðóãè åâðîïåéñêè èíñòèòóöèè. Â ðàçãîâîðèòå ùå ñå âêëþ÷àò îùå ïðåäñòàâèòåëè íà áúëãàðñêîòî ãðàæäàíñêî îáùåñòâî.

Îòáåëÿçàíî å áèëî, ÷å ñèòóàöèÿòà ñ ïå÷àòíèòå ìåäèè ñå âëîøàâà, êàêòî è, ÷å òå ñà â ñèòóàöèÿ íà ìîíîïîë, òúé êàòî ñå âëàäåÿò îò åäèí îëèãàðõ, êàêòî è òåëåâèçèèòå.

Æóðíàëèñòúò ïðåäïîëàãà, ÷å âúïðîñúò ùå áúäå ðàçãëåäàí ïî-êúñíî íà ïëåíàðíà ñåñèÿ, êàêòî è ÷å êúì Áúëãàðèÿ ùå áúäàò îòïðàâåíè ñúîòâåòíèòå ïðåïîðúêà ïî ãëàâàòà "ïðàâîñúäèå" è “âúòðåøåí ðåä“.



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28.08.2020 Ðîäèòåëè íåãîäóâàò: Ïàëàòêîâèÿò ëàãåð â öåíòúðà íà Âàðíà ùå òîðìîçè íàä 8000 äåöà
28.08.2020 Àäâîêàò: Íàìàëÿâàíåòî íà áðîÿ íà äåïóòàòèòå ùå óëåñíè ïðîêàðâàíåòî íà îùå áåçóìíè çàêîíè
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28.08.2020 Ïðîô. Êîíñòàíòèíîâ: Íèêúäå â Åâðîïà íÿìà ìàøèííî ãëàñóâàíå, õàðòèåíèÿò âîò òðÿáâà äà ñå çàïàçè
28.08.2020 Ïðåáèõà åäèí îò ëèäåðèòå íà êîíòðàïðîòåñòà
28.08.2020 Òîìèñëàâ Äîí÷åâ: Ñëåäâàùèòå èçáîðè òðÿáâà äà ñà ìàøèííè
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16:54 / 27.08.2020
Ëîêîìîòèâ ïîìåòå òðàêòîð íà æï ïðåëåç âúâ Âàðíåíñêî, òðàêòîðèñòúò å ñ îïàñíîñò çà æèâîòà
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Âàðíåíêà: Íàñòðúõíàõ, êàòî âèäÿõ "îðèãèíàëíèÿ" ïðîòåñòåí åëåìåíò, ïîêðàé êîéòî ñúñ ñèãóðíîñò ìèíàâàò è äåöà
09:45 / 26.08.2020
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09:09 / 26.08.2020
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