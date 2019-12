Българският патриарх Неофит благослови НСО

© ac aa eo e a oaa cea Cocaa oo aaa a aoaaa ca a oaa (CO) ae eea ac Cae.



aeeeo a oee ooo a aa a CO a aoaoc a aocoa a eoo ceeeco a oeaa a acaa aocaa a a eoca a cee a Caa a oaa, .. ea ocee a coo a a-coo ao ae, ao ae a oaeaa ca a a c.



o ee a aooa Cee aa eo oo oooo oo ceco e acaa aocaa a aoaaa ca a oaa, ocoeo oceea ac a ceec aa aooe a c aa . CO oaa cece a oooe ocee a ce o oo o.



ae eea ac Cae o oooca a CO a e a aooee eoooc a aa oaaeo a eao a eoc.



a ceaa e oceo ocaeo a oaaa a aaecaa aeaa ecoe oecec ooo a.



ecoe a oea ceo oceae a oeco coo ae ae, oo a a c ce a CO e ecoaa oa 2020 oa.



ceaa acaa e eoceeca e eco eac, ae ceea a Ce Co, eoa eco oa, a a Coc oo, aa ac, ooce a Coca cea oo oo oa eoe, aa a oe " c oeceoca" Ce Co.