Българският посланик в Скопие след нападението: Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която се ползваме ние от посолството
Това каза за БНТ Желязко Радуков, посланик на България в Република Северна Македония след нападението на посолството ни в Скопие днес.
"Не съм сигурен дали е резултата от последната ескалация този говор на омразата и манипулация с истината, дипломатически казано, по темата България продължава вече десетилетия. Това действие разширява кръга на потенциалните извършители на подобни нападения. Дали човекът се е почуствал насърчен от този говор през последните седмици или преди тях – в случая е безпредметно. Проблемът е, че броят на хора като него постоянно се увеличава в резултат именно на този целенасочено създаван наратив", казва посланикът.
"Ако говорът на омраза разширява кръга на потенциалните извършители, то тази безнаказаност на престъпленията срещу българската общност или на престъпленията срещу обекти и фигури, свързани с България, не допуска създаването на една превенция, напротив. Показва на потенциалните извършители, че няма проблем този тип поведение и този тип престъпление. Ще ви припомня, че ние през последните години имаме посегателства срещу българи, имаме стрелба, имаме нападение с брадва. Всички тези или не са били ефективно разследвани, съответно не сме стигнали до съдебна зала, или наказанията са били толкова малки, че напрактика обезсмислят терминът превенция, а напротив – насърчават този тип посегателства. И това е, естествено, притеснително. Не колкото за служителите на нашето посолство, които напълно съзнателно за направили своя избор да дойдат и работят за България тук, но повече се притеснявам за членовете на българската общност, които нямат тази защита , с която се ползваме ние", обасни той.
ФОКУС припомня, че че МВнР обяви, че днес на 11 януари т.г., неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие.
