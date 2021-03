Българското участие на "Оскарите" няма да е само на Мария Бакалова

© Фейсбук На 15 март Мария Бакалова стана първата българка с номинация за "Оскар", но "Борат 2" не единствения филм с българско участие, който ще се бори за престижната статуетка.



Филмът "Feeling Through" е номиниран за "Най-добър късометражен филм", а сред продуцентите му има две български имена



Късометражния "Feeling Through" разказва историята за случайната среща на тийнейджър и сляп и глух мъж.



Сред продуцентите на филма са две български имена - Илиян Иванов и Йорданка Проданова. Те са лекари, за които това е първи опит в киното. Живеят в Ню Йорк и се включват в продукцията през 2018 г.



"Feeling Through" е бил представен на над 25 фестивала и е спечелил 15 награди.



Илиян Иванов публикува пост във Фейсбук, който отбелязва номинацията им, поздравява Бакалова за нейната и предупреждава: "Лос Анджелис, приготви се за нашествието на българите"