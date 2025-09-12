ЗАРЕЖДАНЕ...
"Булгартрансгаз" сключи договор за 200 милиона с голяма наша банка
©
Припомняме, че през месец юни тази година "Булгартрансгаз“ проведе процедура за избор на банка за финансиране на стратегическия проект за изграждане на Вертикален коридор на българска територия. Тя завърши при изключителен интерес като финансиращите институции предложиха ресурс, който надхвърли близо 8 пъти търсения и възлизаше на 781,8 млн. евро. Подписаният договор за кредит е със срок за погасяване, съобразен с мащаба на инвестицията и се предоставя при изключително благоприятни условия – лихвен процент под 2% на годишна база. На 10-ти септември Министерският съвет прие решение, с което се одобрява проектът на гаранционно споразумение между Република България и "Обединена българска банка“ АД във връзка с дългосрочния кредит между Булгартрансгаз и ОББ за финансиране на проекта.
"Подписването на договора с Обединена българска банка е още един успешен етап по пътя към реализиране на ключовата за Европа инфраструктура на Вертикалния коридор у нас“, подчерта изпълнителният директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов по време на подписването. По думите му осигуряването на финансовия ресурс ще гарантира навременното завършване на проекта, който ще гарантира енергийната сигурност в региона.
Проектът "Вертикален газов коридор“ е стратегическа инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, която цели да осигури сигурен, диверсифициран и устойчив пренос на природен газ в региона и да засили енергийната независимост на Европа.
Още по темата
/
Министър Станков: Още един кораб с тръби за Вертикалния газов коридор ще пристигне на пристанището в Бургас
19.06
Още от категорията
/
Цената на Стралджанската мускатова ракия ще скочи до небето – 80% по-ниски добиви на основната съставка
10.09
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
01.09
Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
30.08
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
28.08
Бивш вътрешен министър: Новите заводи на "Райнметал" ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на Европа
28.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.