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|"Áóëñàòêîì" ñ ïúðâà èíôîðìàöèÿ çà ïðîáëåìà äíåñ
Ïóáëèêóâàìå áåç ðåäàêòîðñêà íàìåñà ñòàíîâèùåòî íà êàáåëíèÿò îïåðàòîð:
"Áëàãîäàðÿ Âè, ÷å êîðåêòíî ñòå ñïîäåëèëè èíôîðìàöèÿòà îò ñàéòà íà êîìïàíèÿòà. Äîáàâÿìå è äîïúëíèòåëíî ñòàíîâèùå çà ñèòóàöèÿòà.
Áóëñàòêîì ïðèêëþ÷è ñ àêòóàëèçàöèÿòà íà ñîôòóåðà íà îáîðóäâàíåòî ñè, êîåòî íàëîæè âðåìåííî ïðåêúñâàíå íà äîñòàâêàòà íà òåëåâèçèîííèòå êàíàëè äî ÷àñò îò êëèåíòèòå íà êîìïàíèÿòà. Â ðàìêèòå íà íÿêîëêî ÷àñà óñïåøíî áÿõà íàïðàâåíè íåîáõîäèìèòå úïäåéòè è âñè÷êè óñëóãè ïîåòàïíî ñå âúçñòàíîâÿâàò. Ïðîôèëàêòèêàòà, ïðåäâèäåíà çà êúñíèòå ÷àñîâå íà íîùòà, å ïðîäúëæèëà ïî-äúëãî îò ïðåäâàðèòåëíî çàëîæåíîòî.
Îùå ñóòðèíòà Áóëñàòêîì óâåäîìè ñâîèòå êëèåíòè, ÷å ïîðàäè àêòóàëèçàöèÿ íà ñîôòóåðà èìà âåðîÿòíîñò îò âðåìåííî ïðåêúñâàíå íà óñëóãàòà ïðè ÷àñò îò íàëè÷íèòå ïðèåìíèöè, êàòî ïðåäâàðèòåëíî ñå èçâèíè çà ñúçäàëîòî ñå íåóäîáñòâî. Óñèëèÿòà íà êîìïàíèÿòà ñà íàñî÷åíè êúì ïðåäîñòàâÿíå íà ïî-äîáðî è êà÷åñòâåíî ñúäúðæàíèå, êàòî îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà Áóëñàòêîì èíâåñòèðà â öÿëîñòíî òåõíîëîãè÷íî îáíîâëåíèå, ñ êîåòî äà ïðåäîñòàâè íà ñâîèòå ëîÿëíè êëèåíòè îùå ïî-äîáðà óñëóãà."
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Êîìåíòàðè (2)
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Âèæ îùå:
Ñëàâè Òðèôîíîâ íà êðà÷êà îò ôàëèò?
15:39 / 03.08.2020
Âàðíåíåö: Íå! Íå èñêàì äà áëîêèðàòå êðúñòîâèùà "çà ìîå äîáðî"!
09:24 / 05.08.2020
119 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ, ïîëîâèíàòà ñà âúâ Âàðíà
08:35 / 03.08.2020
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