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"Áóëñàòêîì" ñ ïúðâà èíôîðìàöèÿ çà ïðîáëåìà äíåñ
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 16:49 / 05.08.2020Êîìåíòàðè (2)224
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Ñ ðåäàêöèÿòà íà Plovdiv24.bg ñå ñâúðçàõà ïðåäñòàâèòåëè íà "Áóëñàòêîì", êîèòî âíåñîõà ìàëêî ïîâå÷å ÿñíîòà âúâ âúçíèêíàëàòà ïî-ðàíî äíåñ ñèòóàöèÿ. Ïðèïîìíÿìå, ÷å ìíîæåñòâî êëèåíòè ñèãíàëèçèðàõà, ÷å óñëóãàòà å íåäîñòúïíà çà òÿõ.

Ïóáëèêóâàìå áåç ðåäàêòîðñêà íàìåñà ñòàíîâèùåòî íà êàáåëíèÿò îïåðàòîð:

"Áëàãîäàðÿ Âè, ÷å êîðåêòíî ñòå ñïîäåëèëè èíôîðìàöèÿòà îò ñàéòà íà êîìïàíèÿòà. Äîáàâÿìå è äîïúëíèòåëíî ñòàíîâèùå çà ñèòóàöèÿòà.

Áóëñàòêîì ïðèêëþ÷è ñ àêòóàëèçàöèÿòà íà ñîôòóåðà íà îáîðóäâàíåòî ñè, êîåòî íàëîæè âðåìåííî ïðåêúñâàíå íà äîñòàâêàòà íà òåëåâèçèîííèòå êàíàëè äî ÷àñò îò êëèåíòèòå íà êîìïàíèÿòà. Â ðàìêèòå íà íÿêîëêî ÷àñà óñïåøíî áÿõà íàïðàâåíè íåîáõîäèìèòå úïäåéòè è âñè÷êè óñëóãè ïîåòàïíî ñå âúçñòàíîâÿâàò. Ïðîôèëàêòèêàòà, ïðåäâèäåíà çà êúñíèòå ÷àñîâå íà íîùòà, å ïðîäúëæèëà ïî-äúëãî îò ïðåäâàðèòåëíî çàëîæåíîòî.

Îùå ñóòðèíòà Áóëñàòêîì óâåäîìè ñâîèòå êëèåíòè, ÷å ïîðàäè àêòóàëèçàöèÿ íà ñîôòóåðà èìà âåðîÿòíîñò îò âðåìåííî ïðåêúñâàíå íà óñëóãàòà ïðè ÷àñò îò íàëè÷íèòå ïðèåìíèöè, êàòî ïðåäâàðèòåëíî ñå èçâèíè çà ñúçäàëîòî ñå íåóäîáñòâî. Óñèëèÿòà íà êîìïàíèÿòà ñà íàñî÷åíè êúì ïðåäîñòàâÿíå íà ïî-äîáðî è êà÷åñòâåíî ñúäúðæàíèå, êàòî îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà Áóëñàòêîì èíâåñòèðà â öÿëîñòíî òåõíîëîãè÷íî îáíîâëåíèå, ñ êîåòî äà ïðåäîñòàâè íà ñâîèòå ëîÿëíè êëèåíòè îùå ïî-äîáðà óñëóãà."



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11:48 / 03.08.2020
Ïåò ñìúðòíè ñëó÷àÿ âúâ Âàðíà ñëåä çàðàçàòà ñ êîðîíàâèðóñ â ÷àñòíèÿ ñòàð÷åñêè äîì "Ñâ. Ãåîðãè" è Äîì "Ãåðãàíà"
13:14 / 03.08.2020
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13 äóøè çàäúðæàíè ïðè ñïåöîïåðàöèÿ âúâ Âàðíà è îáëàñòòà ïîä íàäçîðà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð
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Âàðíåíåö: Íå! Íå èñêàì äà áëîêèðàòå êðúñòîâèùà "çà ìîå äîáðî"!
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