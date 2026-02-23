Буруджиева: Не е ясно дали смяната на професионалното ръководство на МВР е стъпка към честни избори
"Трябва да видим в какво ще се състои тази смяна и кои ще са лицата, които ще бъдат назначени", каза тя и коментира опита на вътрешния министър Емил Дечев да се пошегува с изказването, че заметник главният секретар на МВР се издирва.
"В политиката използването на сатира и ирония е много тънък лед. В такава ситуация важното е да обереш максимален позитив, а не да се харесаш максимално на едни за сметка на критиките на други. Затова от опита, който вече имаме с този министър, бих призовала да внимава с чувството си за хумор", отбеляза Буруджиева.
"Обществото очаква той да разкрие истината за Петрохан. Случилото се там се превръща в много специфичен казус, който изисква постоянен и сериозен диалог с обществото. На обществото трябва да се дава информация, максимално близка до фактите, защото твърде много потънахме в теориите на конспирациите", каза още тя.
"С този служебен кабинет ние сме в някакъв специфичен вид експеримент, в който няма да дочакаме синхрон между различните министри. Всеки министър ще демонстрира различен подход", посочи тя. "
Реакцията на политиците и политическите институции би трябвало да бъде в рамките на една специфична кампания за неутрализиране на конфликтна комуникация, нещо, което въобще не се вижда в това правителство", допълни още политологът.
"Всички се питаме от първия ден защо беше назначен вицепремиер за честни избори. На такъв пост не може да назначиш който и да било, който преди това няма никакви политически постове", коментира тя за Стоил Цицелков и допълни, че политическата отговорност, която този политически пост носи със себе си, е довела до голям интерес към неговата личност, биография и минало, както и е поставила под въпрос неговите професионални качества.
