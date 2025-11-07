Буруджиева за "Лукойл": Има два апокалиптични варианта
© NOVA NEWS
"Сериозен е проблемът“, така доц. Татяна Буруджиева коментира спешната реакция на управляващите след новината, че САЩ определят потенциалния купувач на "Лукойл“ - "Gunvor“, като "марионетка на Кремъл“.
Доц. Буруджиева изрази притесненията си, че бързите законодателни промени могат да отворят поле за разпродажба на активите на "Лукойл“ на много ниска цена. Тя направи паралел с приватизацията на електроразпределителните дружества, когато те са били продадени, без държавата да вземе годишната им печалба. "Горе-долу с годишната печалба, която си взеха собствениците, и това, което платиха, се получи нещо като "Кремиковци“ за един долар“, припомни тя, като подчерта, че не можем да си позволим да разхищаваме национално богатство.
Според нея ключовият въпрос в момента е дали рафинерията ще може да продължи да работи в преходния период, докато се случват всички тези процеси. Ако предприятието спре, България ще трябва да търси алтернативни доставки, което се очертава като трудна задача. "Откъде можем да купим и да доставим бързо гориво? Това не може да стане от Румъния, там също има проблем. Сърбия оставяме настрана, Турция също. Най-близката и най-логична страна е Гърция. Можем ли да видим каква е цената на бензина в Гърция“, попита реторично тя, намеквайки за неизбежен ценови шок. Буруджиева подчерта, че веднъж вдигнати, цените много трудно се връщат обратно.
По думите ѝ обществото е поставено пред два апокалиптични варианта - единият, представен от опозицията и президента като "апокалиптично лош“, и другият, представен от управляващите като "апокалиптично добър“, в който всичко е съгласувано и няма да има проблеми. "И през цялото време българите да стоим като буридановото магаре между две купи сено и да чакаме да видим коя всъщност не е изгнила“, коментира метафорично тя.
На въпрос дали този казус може да разклати правителството, политологът отговори, че макар да е "сериозно предизвикателство“, управляващото мнозинство изглежда стабилно, съдейки по гласуването в парламента. Според нея обаче правителството се лута по отношение на бюджета, който "не прилича на план за живота ни“, а по-скоро на опит да се запазят фискално-рестриктивните политики, характерни за управлението на ГЕРБ в миналото.
Още по темата
/
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
06.11
Отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"
06.11
Костадинов за забраната за износ на горива: Ще внесем официално запитване до Европейската комисия защо няма реакция от тяхна страна
06.11
Още от категорията
/
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
14:12
Шефът на АИКБ: Предприятията са платили около 10 милиарда лева за грешки в енергетиката и заради корупция
06.11
Експертна оценка: Инвеститор, вложил 100 000 евро в имот, в началото на 2020 г., днес би имал 175 000 евро, ако е инвестирал в България
04.11
Доц. Велизар Шаламанов: Време е да заявим своето място в сферата на информационните технологии
03.11
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
29.10
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
27.10
Собственик на заведениe: Новогодишната вечер ще доведе до голямо объркване и дискомфорт за нас
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.