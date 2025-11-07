Сподели close
Работодателите и властта продължават разговорите относно Бюджет 2026. Ще седнат ли на масата за преговори, за да намерят консенсус се очаква да разберем днес.  

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е разговарял с представителите на работодателите във връзка с проектобюджета на държавата за следващата година и бойкота в НСТС от страна на бизнеса.

Срещата бе инициирана от него и се проведе в Министерски съвет. Бизнесът каза след това: "Разговорите продължават. Ще видим по какъв начин могат да бъдат премахнати мерките които не харесваме". 

Основна тема на разговора бе план-сметката.