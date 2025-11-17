Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в парламента. Това ще се случи във вторник, 18.11.2025 г. - първо в Комисията по бюджет и финанси.Трите законопроекта - на ДОО, НЗОК и Бюджет 2026 г. ще преминат през ресорните комисии преди да влязат за обсъждане в пленарна зала.В 14.00 часа утре Комисия по бюджет и финанси ще разгледа и трите проектобюджета.Преди това НЗОК и т.нар. "Голям" бюджет ще минат през Здравна комисия. Първо гласуване за вторник на централния бюджет е предвидено и в Комисията по транспорта, както и в социалната, където ще се разгледа на първо гласуване и ДОО-то.В четвъртък план-сметката ще премине през още четири комисии.Бюджет 2026 е първият бюджет на България в евро.