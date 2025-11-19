Парламентът реши бюджетите на ДОО и НЗОК да влязат в зала утре (четвъртък) за обсъждане на първо четене.Предложението за допълнителна точка в програмата и разглеждането на бюджета на Касата в зала бе прието със 124 гласа "за", 59 - "против" и 32-ма "въздържал се".С подкрепата на 136 народни представители в дневния ред на депутатите за тази седмица официално влезе един от т.нар. "малки" бюджети - този за ДОО.